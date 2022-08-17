ينتج 12.5 ميجاواط.. توقيع اتفاقية مشروع “حقل” للطاقة الشمسية الهجينة

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة سفير، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع حقل للطاقة الشمسية؛ لإنتاج طاقة تصل إلى 5ر12 ميجاواط.

ومن المتوقع أن يقلل المشروع ، من البصمة الكربونية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبلغ قرابة 20 ألفا و380 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً ، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30% تقريباً ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاربعاء .

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لجمع النفايات وإعادة تدويرها ، وبناء مصانع خالية من المكبّات ، ويتماشى مع أهداف المدينة في أن تكون مدينة مستدامة اجتماعياً وبيئياً ، واستكشاف حلول تنموية جديدة وفعالة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

يُذكر أن شركة توتال إنرجيز وشركة الطاقة للحلول البديلة أَسستا شركة سفير كمشروعٍ مشتركٍ يهدف إلى العمل كشركة رائدة في قطاع الطاقة الشمسية التجاري والصناعي داخل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.