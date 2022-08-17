انتخابات مبكرة ووقف التصعيد الميداني.. 5 توصيات لاجتماع قادة الكتل السياسية العراقية

خرج قادة الكتل السياسية العراقية، اليوم، في القصر الحكومي، بخمس توصيات إزاء الأزمة الراهنة في البلاد، مشددين على إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي.

وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: إن التيار بجميع شخصياته السياسية لم يشترك في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي اليوم بطريق مباشر أو غير مباشر.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس الوزراء، لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وأضاف البيان أن الاجتماع أفضى إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون، تتمثل بما يأتي:

1ـ عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر،؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.

2ـ أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.

3- دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.

4- اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.

5ـ دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا، وفقاً لنص البيان.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الجمهورية برهم صالح قوله إن الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأضاف "يجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين". كما أكد أن استمرار الوضع القائم "غير مقبول" ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية.