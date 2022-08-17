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الصحة العالمية: لقاحات #جدري_القرود ليست فعالة بنسبة 100%
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أخبار دوليّة
الصحة العالمية: لقاحات #جدري_القرود ليست فعالة بنسبة 100%
17 أغسطس 2022
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أعلمت منظمة الصحة العالمية، أن لقاحات جدري القردة ليست فعالة بنسبة 100%.
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