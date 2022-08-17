أخبار دوليّة

الصحة العالمية: لقاحات #جدري_القرود ليست فعالة بنسبة 100%

17 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلمت منظمة الصحة العالمية، أن لقاحات جدري القردة ليست فعالة بنسبة 100%.