الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات ووفيات كورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس بنسبة 24%، مقارنة بالأيام السبعة السابقة، فيما انخفضت الوفيات 6٪.

وذكرت المنظمة في نشرتها الأسبوعية أن عدد حالات الإصابة الجديد بفيروس كورونا انخفض بنسبة 24% من 8 إلى 14 أغسطس، مقارنة بالأسبوع السابق، وتم تسجيل 6٪ وفيات أقل بسبب الفيروس

وتلقت منظمة الصحة العالمية خلال السبعة أيام الأخيرة تقارير عن 5460641 إصابة و15072 حالة وفاة.

وتم تسجيل انخفاض ملحوظ في الإصابات في أوروبا وإفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، بينما سُجلت زيادة في الإصابات في منطقة غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.