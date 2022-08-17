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ولي العهد يهنئ ملك الأردن بمناسبة خطوبة نجله

الوئام-متابعات
18 أغسطس 2022 · < 1 minute
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وسأل سمو ولي العهد الله عز وجل لهما التوفيق والحياة السعيدة.