عند 45 مئوية.. الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد ، عن تسجيل الأحساء وحفر الباطن لأعلى درجة حرارة في المملكة، عند 45 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر), ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: