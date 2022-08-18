تعرف على أسعار النفط اليوم

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس لكنها تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 93.71 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 88.12 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت عند تسوية الأمس بنسبة 1.8%.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس تراجع مخزونات الخام بمقدار 7.06 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا.

وحسب وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية اطلعت عليها "رويترز"، بدأت روسيا زيادة إنتاج النفط تدريجيًا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية 2025.