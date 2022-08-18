اندلاع حرائق في غابات بالجزائر ووفاة 26 شخصًا على الأقل

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، وفاة 26 شخصًا على الأقل في حرائق اندلعت في غابات شرقي البلاد.

وقال وزير الداخلية الجزائري كامل بلجود للتلفزيون الرسمي: إن 26 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات في حرائق غابات اجتاحت 14 منطقة شمال الجزائر يوم الأربعاء.

وأوضح "بلجود" أن 24 شخصًا لقوا حتفهم في حرائق بولاية الطارف، قرب الحدود مع تونس، بالإضافة إلى وفاة شخصين في وقت سابق في ولاية سطيف.

وتتعامل السلطات الجزائرية مع حرائق ضخمة اتسعت رقعة انتشارها، خاصة في المناطق الشرقية، جراء موجة الحر التي تجتاح منطقة شمال إفريقيا.