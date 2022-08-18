مسؤولان بالمركزي الأوروبي يتوقعان رفع الفائدة في سبتمبر

أشار مسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر سعيًا لخفض معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2% مع زيادة المخاوف من دخول اقتصاد القارة الأوروبية في حالة ركود.

وأكدت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل" في تصريحاتها لـ "رويترز" على أن سعر الفائدة سيتم رفعه في سبتمبر ما بين 25 نقطة و 50 نقطة أساس، مشيرة إلى أن التضخم سيواصل ارتفاعه على المدى القصير.

وأضافت "شنابل" قائلة: هناك مؤشر قوي على أن النمو سيتباطأ ولن أستبعد دخولنا في ركود تقني، خاصة إذا تعطلت إمدادات الطاقة من روسيا أكثر، وأن موجة الجفاف وانخفاض منسوب المياه في الأنهار الرئيسية قد عزز من احتمالية حدوث الركود.

وحسبما أفادت "بلومبرج"، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "مارتينز كازاك" أن البنك سوف يرفع الفائدة من أجل إبطاء التضخم.

وأشار "كازاك" إلى أن السياسة النقدية أصبحت أكثر تشددًا منذ ديسمبر 2021، مضيفًا إلى أن البنك قد خفض برامج الدعم ورفع سعر الفائدة كما سيواصل زيادتها لخفض معدل التضخم إلى المستهدف.