قبل أسابيع من الكشف عنه.. تعرف على مزايا “آيفون 14” الجديدة

تهدف شركة أبل إلى عقد حدث إطلاق في 7 سبتمبر للكشف عن خط آيفون 14، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت"، حيث ستطرح أحدث إصدار من منتج يولد أكثر من نصف مبيعاتها.

وستبدأ أجهزة آيفون الجديدة موسماً مزدحماً بالمنتجات في الخريف، والذي سيشمل أيضاً العديد من أجهزة ماك الجديدة وأجهزة آيباد منخفضة وعالية الجودة و3 طرازات من أبل واتش.

ويأتي الكشف عن المنتج الرئيسي لشركة أبل في وقت غير مستقر بالنسبة للصناعة. إذ بدأت مبيعات الهواتف الذكية في التأقلم مع التضخم والاضطرابات الاقتصادية مؤخراً. ولكن يبدو أن شركة أبل تحقق أداءً أفضل من نظيراتها: فقد بيع آيفون جيداً في الربع الأخير، وقد أشارت الشركة إلى الموردين بأنها لا تتوقع حدوث انخفاض في الطلب.

محرك الربح الرئيسي

وعادةً ما يعلن عملاق التكنولوجيا الأميركي عن منتجات أخرى إلى جانب آيفون، بما في ذلك أحدث ساعات أبل. وعادةً ما تطرح الشركة جهاز آيفون الجديد في المتاجر بعد حوالي أسبوع ونصف من الكشف عنه، ومن المتوقع أن تلتزم أبل بهذا النمط هذا العام. كما تم إخبار بعض موظفي متاجر البيع بالتجزئة بالاستعداد لإصدار منتج جديد رئيسي في 16 سبتمبر.

وتعتزم الشركة بث الحدث عبر الإنترنت - بدلاً من عقد لقاء شخصي - استمراراً للنهج الذي تبنته في بداية الوباء. عمليات إطلاق أبل هي شؤون مصقولة للغاية، وقد بدأ الموظفون بالفعل في تسجيل مقاطع العرض التقديمي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حسبما أفادت بلومبرغ نيوز.

وعقدت الشركة آخر حدث لها في يونيو للإعلان عن مجموعتها التالية من تحديثات البرامج - iOS 16 وiPadOS 16 وwatchOS 9 وmacOS Ventura - ودعت الصحافة والمطورين إلى مقرها

آيفون 14 القياسي

سيبدو آيفون 14 القياسي مشابهاً لجهاز آيفون 13، على الرغم من أن الشركة ستلغي الإصدار 5.4 بوصة "mini" وتضيف نموذجاً بشاشة 6.7 بوصة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها أبل جهاز آيفون غير برو بشاشة بهذا الحجم.

كما تخطط الشركة لتغييرات أكبر لخط آيفون 14 برو. إذ ستقوم أبل باستبدال فتحة الكاميرا الأمامية، والمعروفة باسم "نوتش"، بفتحة على شكل حبة لمستشعرات Face ID ومنطقة بحجم ثقب للكاميرا. وسيعطي هذا للمستخدمين مساحة شاشة أكبر قليلاً. كما تضيف الشركة أيضاً شريحة أسرع إلى آيفون 14 برو. وفي غضون ذلك، ستحتفظ أبل بشريحة A15 من آيفون 13 في طرازات آيفون 14 العادية.

فيما ستكون التغييرات الأكثر أهمية في آيفون 14 برو في نظام الكاميرا، والذي سيظهر بشكل أكبر قليلاً للمستهلكين. إذ ستحصل طرازات برو على كاميرا بزاوية عريضة بدقة 48 ميغا بكسل إلى جانب مستشعرات فائقة الدقة بدقة 12 ميغا بكسل ومستشعرات تليفوتو. وتخطط أبل أيضاً لإدخال تحسينات على تسجيل الفيديو وعمر البطارية.

ساعات أبل

وبالنسبة لأحدث ساعات أبل، المعروفة باسم Series 8، ستضيف أبل ميزات لصحة المرأة ومستشعر لدرجة حرارة الجسم. وستبدو الساعة القياسية مشابهة للساعة Series 7، لكن طراز برو الجديد سوف يلاحق المستهلكين الرياضيين. وستحتوي على شاشة أكبر، وعلبة من التيتانيوم المتين، وميزات جديدة لتتبع اللياقة البدنية وعمر أطول للبطارية. فيما تخطط الشركة أيضاً لساعة أبل Watch SE جديدة، ساعتها الذكية منخفضة التكلفة، مع شريحة أسرع.

سيأتي أيضاً في سبتمبر: iOS 16 البرنامج الذي سيتم تشغيله على أجهزة آيفون التالية، وwatchOS 9، نظام تشغيل أبل Watch التالي. وتخطط الشركة لإطلاق macOS Ventura في أكتوبر إلى جانب iPadOS، نظام تشغيل iPad. تأخر البرنامج الأخير لمدة شهر تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأخطاء المحيطة بنظام تعدد المهام الجديد Stage Manager.