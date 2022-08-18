ارتفاع أسعار الذهب رغم صعود الدولار

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تداولات الخميس وسط توقعات بارتفاعها في ظل ارتفاع التضخم، ومع استيعاب المستثمرين لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الاسترالية "إيفوليوشن ماينينج" "جيك كلاين" تجاوز سعر الذهب ألفي دولار للأوقية خلال العام المقبل مع استمرار الضغوط التضخمية.

ومن ناحية أخرى، بدأت الولايات المتحدة وتايوان مفاوضات رسمية بشأن مبادرة تجارية ثنائية ومن المتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات مع بداية فصل الخريف.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.12% عند 1778.9 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.21% إلى 1765.44 دولار للأوقية، في تمام الساعة 12:01 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.23% إلى 19.8 دولار للأوقية، في حين استقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 927.06 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.98% إلى 2160 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بلغ 0.16% إلى 106.748 نقطة.