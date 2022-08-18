الشيخ حسن الشريف يدعم جمعية تطوير لخدمة الأحياء

دعم الشيخ حسن بن مفرح الشريف عضو شرف جمعية تطوير لخدمة الأحياء بمدينة الرياض الجمعية بالإيجار السنوي لعام 1444 هجرية بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف وسبعمئة وخمسون ريال .

وكان الشيخ حسن الشريف قد دعم الجمعية منذ تأسيسها بمبلغ الإيجار لأول سنة ولا يزال مستمرا في دعم الجمعية ماديا ومعنويا .

ومما يجدر ذكره أن جمعية تطوير لخدمة الأحياء هي جمعية أهلية مصرحة من وزراة الموارد البشرية وتابعة فنياً لوزارة الشؤون البلدية والإسكان وتسعى إلى المساهمة في استكمال الخدمات العامة والخدمات البلدية في مدينة الرياض كما تسعى للمحافظة على المرافق العامة وتوعية الأهالي بضرورة المحافظة على النظافة العامة بما يتناسب مع الذوق العام.