إصابة رضيع بـ #جدري_القرود في لوكسمبورج

أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج أن رضيعاً في البلاد أصيب بجدري القرود.

وقالت الوزارة مساء أمس الأربعاء، إن الطفل "حالته مستقرة وغير مقلقة"، وجرى عزل المريض.

وأضاف البيان أن دار الحضانة التي كان الطفل يرتادها سوف تظل مفتوحة حيث أنه لم تظهر أعراض على أي طفل آخر، وجرى إبلاغ الأشخاص الذي خالطهم الطفل.

وبحسب البيانات التي ترجع إلى العاشر من أغسطس، أصيب 41 رجلاً في لوكسمبورج بفيروس جدري القرود حتى ذلك التاريخ، ومتوسط الأعمار 39 عاما.

وفي ألمانيا، حيث هناك أكثر من 3200 حالة مسجلة حتى الآن، لم يتم رصد أي إصابة بين الأطفال.