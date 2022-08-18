حالة وحيدة تستخدم فيها روسيا ترسانتها النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: إن موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في "حالات الطوارئ" وإنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إيفان نيتشايف في إفادة صحفية أن الأسلحة النووية ستستخدم فقط كإجراء "للرد".

وقال وزير الدفاع الروسي يوم الثلاثاء إن موسكو "ليست في حاجة" لاستخدام الأسلحة النووية خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا، واصفا تكهنات وسائل إعلام بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيماوية في الصراع بأنها "محض أكاذيب".