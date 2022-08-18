عكس التوقعات.. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة لهذه الأسباب

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة القياسية دون تغيير اليوم الخميس، على خلاف توقعات خبراء اقتصاد كانوا يتوقعون ارتفاعها.

وجاء في بيان البنك المركزي على موقعه الالكتروني أن لجنة السياسة النقديـة للبنك قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25ر11 و25ر12 و75ر11% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 75ر11%.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون ارتفاع الفائدة في نطاق بين 25ر11% إلى 25ر13%، وقال البنك إن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال إن من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوما بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة. وأشار إلى أن معدل البطالة استقر عند 2ر7% خلال الربع الثاني من هذا العام. وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو الماضي استأنف اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه في ديسمبر عام 2021، ليسجل 6ر13%، بعد أن تباطأ في يونيو الماضي مسجلا 2ر13%.

وأكد البنك المركزي المصري أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية.