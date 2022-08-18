بعد أن أنكرت دورهم في الاكتشاف.. الحياة الفطرية تتراجع وتقرر تكريم مكتشفي “الفهد الصياد”

أثار بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بشأن اكتشاف "الفهد الصياد" ضجة واسعة في المملكة، بعد اتهامات بتهميش دور المبلغين عن الاكتشاف التاريخي.

البداية كانت بتوثيق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إنجازا جديدا في تاريخ الحياة البرية، عقب التنقيب عن بقايا 17 فهدا صيادا في أحد الدحول في شمال المملكة، حيث تم العثور على جثث الفهود محتفظة بتفاصيلها الجسمانية وكأنها مومياوات.

وعن أهمية الواقعة، قال المركز الوطني للحياة الفطرية إن أهمية الحدث تفوق فكرة الكشف عن آثار الفهد الصياد بل تتسع لتشمل دور نتائج البحث في برنامج إكثار الفهود الذي يعمل عليه المركز منذ إنشائه عام،2021 بعد إنهاء العمل وظهور نتائج الكربون المشع لتحديد تاريخ النفوق واستخلاص التركيب الوراثي و مقارنته بالأنواع الحية واختيار الأقرب للنوع المحلي لإعادة توطينه.

ونسب المركز الوطني للحياة الفطرية الفصل لمنسوبيه في الاكتشاف، إلا أنه وبعد ضجة مواقع التواصل الاجتماعي تراجع عن ذلك.

وعلّق الكاتب خالد صالح الحربي: "إنجاز عظيم شُكرًا لكم..لكن تمنّيت أن يُسند الفضل لأهله لأن المكتشفين هم:خالد الشلاقي وفلاح الحربي وماجد الشلاقي والذين دخلوا هذا الدحل في ١٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، وبفضلهم تحقق هذا الاكتشاف ورغم ذلك لم يُشر إليهم".

وكتب خالد الشلاقي أحد المكتشفين عبر حسابه على "تويتر": "ثقتي بحكومتنا وبقيادتنا وبالمسؤلين كبيرة وأقل شي نقدمه لخدمة وطننا الغالي بمثل هذه الاكتشافات النادرة تواصل معي المركز الإعلامي الوطني للحماية الفطرية وننتظر التكريم منهم ليكون تكريمهم وتشجيعهم لنا حافز في إنجاز واكتشافات جديدة تحسب لهذا الوطن".