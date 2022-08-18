التعليم تفتح باب الترشح لـ 4 تخصصات جديدة للاستثمار الأمثل للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، فتح باب الترشح لـ ٤ تخصصات جديدة للاستثمار الأمثل للمعلمين.

واعتمدت الوزارة فتح الترشح لتخصصات مسارات المرحلة الثانوية لمشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، نحو استثمار وتطوير قدرات شاغلي الوظائف التعليمية ومهاراتهم في جميع مراحل التعليم العام عبر تأهيلهم في برامج الدبلوم العالي لعدد من التخصصات وهي (الهندسة، الصحة والحياة، المالية، القانون) بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

ووجهت بالتأكد من التقيد بالإطار العام للمشروع في مرحلته الأولى والثانية للتقديم على التخصصات الواردة في التعميم.

ويحق لشاغلي الوظائف التعليمية ممن اجتازوا أحد برامج المرحلة الأولى التقديم على برامج أخرى بعد الحصول على الوثيقة، والتأكد من انطباق شروط البرنامج المتقدم عليه، علماً بأن استحقاق الحوافز الخاصة بالبرنامج يكون مرة واحدة فقط، باستثناء حافز الحصول على ساعات التطوير المهني المشار إليها.

ويكون التقديم على جميع التخصصات وفق شروط الترشيح المعتمده إضافة إلى الشروط الخاصة بكل برنامج.

ويفتح التقديم لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمديرين والوكلاء والمشرفين والموجهين الطلابيين على تخصصات المرحلة الثانوية.