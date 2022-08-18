اندلاع حريق في مستودع للذخيرة في روسيا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن إجلاء المدنيين من قريتين في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

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اندلاع حريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة بيلغورود الروسية

18.08.2022 | 18:45 GMT

اندلاع حريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة بيلغورود الروسية

حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف

Globallookpress

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن إجلاء المدنيين من قريتين في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

وقال غلادكوف في بيان نشره على "تيليغرام": "اندلع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية تيمونوفو بضواحي مدينة فالويسكي. ووفقا لأحدث البيانات، لم تقع إصابات، ولا يوجد ضحايا. ويتم إجلاء سكان قريتي تيمونوفو وسولوتي إلى مسافة آمنة".

وأشار إلى أن، فإن جميع الأجهزة المختصة تعمل في مكان الحادث، ويتم الكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.