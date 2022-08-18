غوتيريش يحذر من “الانتحار النووي” في زابوريجيا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن إلحاق ضرر بمحطة زابوريجيا النووية سيكون بمثابة "انتحار".

وبعد ختام الاجتماع الذي جمع غوتيريش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم في مدينة لفيف الأوكرانية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من "الانتحار النووي" في زابوريجيا، مشددا على ضرورة "إخراج السلاح والعسكريين من المحطة".

من جهته، حذر أردوغان من خطر حصول كارثة "تشيرنوبيل أخرى" في أوكرانيا، مضيفا "نبذل جهودا لإنهاء الحرب هناك عبر السبل الدبلوماسية".

وتابع: "نؤمن أن الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات وزيلينسكي وغوتيريش متفقان معي".