هل تصريح القيادة المؤقت يسمح بالسفر للخارج؟.. “#المرور” يجيب  #عاجل

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تصريح القيادة المؤقت لا يعد رخصة، ولا يمكن من خلاله السفر بالمركبة إلى خارج المملكة، مشيرًا إلى أن وجود مخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، بشرط سريان الاستمارة والفحص الدوري.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «حامل تصريح القيادة المؤقت بإمكانه قيادة المركبة داخل المملكة فقط. نشكر تواصلك».

وقال السائل في استفساره: هل يمكن لمقيم عمره ١٧ سنة يملك تصريحا بالقيادة، الانتقال إلى خارج المملكه بسيارة سعودية، واعتبار التصريح رخصة؟

من جهة أخرى، أوضح المرور السعودي، أنه لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة، إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.