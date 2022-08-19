بـ47 مئوية.. حفر الباطن والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينتا الدمام وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام وحفر الباطن 47 درجة مئوية، والخرج والأحساء 46، والرياض ورفحا ووادي الدواسر 45، والمدينة المنورة وبريدة والعلا 44 مئوية.

ومكة المكرمة وعرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة 43، وتبوك 42، وحائل وشرورة 41، وجدة والقريات وبيشة 39، ونجران وينبع والقنفذة 38، وجازان 37، والطائف 35، وأبها والباحة 28 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 18 درجة مئوية، وطريف 24، والطائف 25، وبيشة 26، وحائل 27، وتبوك ونجران وينبع والقنفذة وشرورة 28 مئوية.

وجدة وبريدة وعرعر وسكاكا وجازان والدوادمي والمجمعة ورفحا 29، ومكة المكرمة والرياض ووادي الدواسر 30، والمدينة المنورة والدمام والعلا 31، والأحساء وحفر الباطن 32 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ ما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.