الكشف عن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة آبل

كشفت شركة «أبل» أنها وجدت ثغرات أمنية خطيرة في هواتف «آيفون» ولوحيات «آيباد» وكمبيوتر «ماكبوك»، من الممكن أن تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.

وأفادت الشركة بأنها على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال، كما أن الثغرة قد تؤثر على بعض طرز جهاز تشغيل الموسيقى «آيبود».

ومن جانبه، قالت الشركة الأمريكية :” إن إحدى العيوب تعني أن تطبيقًا ضارًا قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.”

والجدير بالذكر أن التحذير يأتي لمستخدمي أجهزة «أبل» قبيل الموعد المنتظر في سبتمبر المقبل.