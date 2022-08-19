بتكلفة تتخطى 5 ملايين ريال.. أوقاف الشيخ صالح الراجحي توزع 440 طنا ضمن برنامج «توزيع التمور»

نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي برنامجها الخاص بتوزيع التمور داخل المملكة العربية السعودية بالتعاون مع 330 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الدعم المستمر والبرامج الخيرية المتنوعة التي تقدمها أوقاف الشيخ صالح الراجحي في جميع مناطق المملكة.

وأشار الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي إلى أن برنامج توزيع التمور يعد من ارامج الهامة التي تحرص إدارة الأوقاف على تنفيذها لما فيها من الأجر والثواب العظيم عند الله تعالى بإطعام المستفيدين بهذا الغذاء المهم، ولما يحققه من نتائج إيجابية وأهداف نبيلة في التكافل الاجتماعي الذي يخدم الفقراء والمحتاجين بالجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، ولما تمثله هذه الثمرة من وجبة رئيسة مهمة للأسرة، حيث ورد بالحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بيت لا تمر فيه جياع أهله).

وبيَّن «الراجحي» أنه تم خلال هذا البرنامج تسليم الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة بـ400 طناً من التمور، بقيمة إجمالية بلغت (5,176,423) ريال، حيث تم تلبية طلبات واحتياجات الجمعيات الخيرية من التمور عن طريق البوابة الإلكترونية وفقاً للمعايير المحددة من إدارة الأوقاف.

وأشار «الراجحي» إلى أن إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف تتولى تنفيذ البرنامج بكل مراحله لضمان تقديم التمور بأفضل صورة ابتداءً من جني التمور وفرزها، مروراً بالإشراف على مراحل التعبئة والتغليف في عبوات مناسبة الشكل والحجم، وصولاً لتوزيع هذه التمور على الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، وتسليمها إلى الأسر المستفيدة.