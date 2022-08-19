الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف الركود

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة؛ لتتجه نحو خسارة أسبوعية بفعل المخاوف من أن يدفع تشديد السياسات النقدية والضغوط التضخمية وأزمة طاقة الاقتصاد العالمي إلى دائرة الركود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، وقادت أسهم شركات السياسات النقديةقطاع السفر الانخفاضات.

ومن بين الأسهم التي شهدت أكبر انخفاض، سهم شركة سودكسو الفرنسية لخدمات تقديم الطعام، الذي انخفض بنسبة 1.9 بالمئة.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة إذ تبددت المكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والنفط وأسهم قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات بفعل الخسائر في قطاعي العقارات والبيع بالتجزئة.

وقفز سهم إف.إل.إس ميدث 7.3 بالمئة بعدما رفعت الشركة توقعاتها لحجم المبيعات السنوي إذ فاقت شركة إنتاج الأسمنت ومعدات التعدين توقعات الأرباح في الربع الثاني.

وشهدت أسعار المنتجين الألمان في يوليو تموز أعلى زيادة لها على الإطلاق على أساس سنوي وشهري مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة.