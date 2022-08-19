تراجع سعر البتكوين إلى أقل مستوى منذ 3 أسابيع

تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين اليوم الجمعة إلى أقل مستوياته منذ 3 أسابيع على خلفية تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر في الأسواق العالمية مع استمرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البتكوين تراجعت في بداية تعاملات اليوم بنسبة 3ر8% لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أواخر يوليو الماضيـ وعوضت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم جزءا من خسائرها في وقت لاحق من اليوم لتتراجع بنسبة 6% إلى 21990 دولار لكل وحدة في تعاملات سوق لندن.

وسجلت العملة الرقمية إيثر وغيرها من العملات الأصغر تراجعا حادا اليوم، وتراجعت عملات أفالانش وكاردانو وسولانا بأكثر من 10% في بعض فترات التداول. وخلال ساعة واحدة من تعاملات اليوم تم تسييل عملات مشفرة بقيمة 220 مليون دولار تقريبا وهو ما يشير إلى خروج واسع النطاق من هذه السوق.

وكانت نصيب البتكوين نحو نصف قيمة هذا المبلغ، بحسب بيانات منصة كوين جلاس المعنية بالعملات الرقمية المشفرة.