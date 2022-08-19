أخبار دوليّة

الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 467 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 5 أيام الماضية

19 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلن الجيش اليمني، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 467 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 5 أيام الماضية.