أردوغان: الشعب المصرى شقيق ولا يمكن أن نكون فى خصام معه

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الشعب المصرى شعب شقيق، ولا يمكن أن نكون فى حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت.

أوضح الرئيس التركي المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الرسمية بين بلاده ومصر، بعد أشهر من جهود إصلاح العلاقات، واصفا الشعب المصري بأنه "شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه".