الحرس الملكي يُخرج عدد من الدورات التدريبية في الرياض وجدة (صور)

بتوجيه من رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، رعى رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري تخريج عدد من الدورات (تأسيسية ضباط وأفراد أمن وحماية الشخصيات) و (دورة الفرد الأساسي) في معهد الحرس الملكي بالرياض.

وكان في استقباله قائد معهد الحرس الملكي المكلف اللواء الدكتور المهندس/ بندر بن ظافر القرني.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم وبعد ذلك ألقى قائد المعهد كلمه رحب فيها بالضيوف الكرام وهنأ فيها الخريجين وأوصاهم بالحرص على نقل ماتعلموه من مهارات ومعارف وخبرات الى وحداتهم ثم أوضح أهمية التدريب والاهداف الاستراتيجية للمعهد في المرحلة القادمة.

ثم أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة وبدأ العرض العسكري للطلبة الخريجين تلاه عرض للفصيل الصامت ثم فرضيات وتطبيقات في أمن وحماية الشخصيات ومكافحة الإرهاب وعرض لمهارات الدفاع عن النفس وبعد ذلك تم أداء القسم لدورة الفرد الأساسي ثم تكريم الأوائل من الدورات ومنسوبي المعهد.

حضر الحفل رؤساء الهيئات وعدد من قادة ومدراء وحدات الحرس الملكي.

وفي الختام ألقى رئيس هيئة العمليات كلمة بهذه المناسبة شكر فيها معالي رئيس الحرس الملكي على دعمه اللامحدود وأن ما نشاهده من تطور ملحوظ ينبثق من رؤية معاليه بأن التدريب والتعليم من وسائل الأمم للوصول إلى المجد والقمم، ثم هنأ الخريجين وأوصاهم بالعمل الجاد وأن ينعكس ما تعلموه في الدورة على الجانب العملي والتطبيقي في أعمال ومهام الحرس الملكي متمنياً لهم التوفيق والسداد كما شكر منسوبي المعهد من ضباط وأفراد ومدربين على ما بذلوه من جهد واحترافية بالتدريب الذي يتميزون به منسوبي الحرس الملكي.

كما رعى قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية اللواء الركن/ سليمان بن فهد الهذيلي تخريج عدد من الدورات (تأسيسية ضباط وأفراد أمن وحماية الشخصيات) و (دورة الفرد الأساسي) والمنعقدة في مركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة الغربية وذلك بحضور قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي بالمنطقة الغربية.