الأخبار المحلية

الدفاع المدني في بريدة يتمكن من إخماد حريق نشب في أحد المتنزهات

19 أغسطس 2022 · < 1 minute
الدفاع المدني
الدفاع المدني

أعلن الدفاع المدني في بريدة، عن تمكنه من إخماد حريق نشب في أحد المتنزهات دون تسجيل أي إصابات.