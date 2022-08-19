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الدفاع المدني في بريدة يتمكن من إخماد حريق نشب في أحد المتنزهات
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الأخبار المحلية
الدفاع المدني في بريدة يتمكن من إخماد حريق نشب في أحد المتنزهات
19 أغسطس 2022
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الدفاع المدني
أعلن الدفاع المدني في بريدة، عن تمكنه من إخماد حريق نشب في أحد المتنزهات دون تسجيل أي إصابات.
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