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الدفاع المدني في جازان ينقذ شخصين احتجزتهما السيول
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الأخبار المحلية
الدفاع المدني في جازان ينقذ شخصين احتجزتهما السيول
19 أغسطس 2022
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أنقذ الدفاع المدني في جازان، اليوم، شخصين احتجزتهما السيول.
صحيفة الوئام الالكترونية
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