تراجع أسعار الذهب اليوم في السعودية.. وعيار 21 عند 184.78 ريال

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تداولات السبت 20 أغسطس 2022، بالتزامن مع انخفاض "النفيس" عالمياً

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليهبط إلى مستوى 211.18 ريال (56.23 دولار)، مقابل 211.92 ريال (56.43 دولار) في ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية لينزل إلى مستوى 158.38 ريال (42.17 دولار)، مقابل 158.94 ريال (42.32 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.19 ريال (32.80 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 105.59 ريال (28.11 دولار)..

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) لينزل إلى مستوى 184.78 ريال (49.20 دولار)، مقابل 185.43 ريال (49.38 دولار) بنهاية تداولات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6568 ريالاً (1749 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1478 ريالا (393.59 دولار).