الدفاع الروسية: تصفية مئات المتطرفين ومرتزقة أمريكيين وتدمير مواقع عسكرية أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل المئات من المتطرفين والمرتزقة، بينهم أمريكيون وجنود أوكران، وتدمير مواقع عسكرية أوكرانية، بضربات عالية الدقة شنتها اليوم القوات المسلحة الروسية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

- استهدفت القوات المسلحة الروسية في منطقة أندريفكا أكثر من 100 مسلح، من بينهم 20 مرتزقا أمريكيا.

- تصفية ما لا يقل عن 200 متطرف، وإصابة أكثر من 150 نتيجة الضربات الجوية الروسية عالية الدقة في منطقة فيليكوميخايلوفكا في دنيبروبيتروفسك.

- استهدفت القوات الروسية المواقع القتالية لكتيبة الدبابات التابعة للواء الميكانيكي الأوكراني الثامن والعشرين في قرية كيسيليفكا بمنطقة نيكولايف، وكذلك الكتيبة رقم 212 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في في منطقة أبوستولوفو في منطقة دنيبروبتروفسك، وتمت تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني.

- تصفية نحو 130 مسلحا بضربات عالية الدقة على منطقة تمركز اللواء 127 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال خاركوف.

- دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخها الجوية العالية الدقة دبابتين وسبع مركبات خاصة للقوات المسلحة الأوكرانية وقتل على أثرها أكثر من 200 مسلح في دونيتسك.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 قذيفة من طراز MLRS في منطقة محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون وميليتوبول بمنطقة زابوروجيه.