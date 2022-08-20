تسجيل أول حالة بفيروس جدري القردة في إندونيسيا

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد، وفق ما ورد عن قناة العربية.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات بشأن طرق انتقال فيروس جدري القردة من إنسان لحيوان.

وذلك بعد رصد أول حالة إصابة لحيوان أليف بفيروس جدري القردة.

لذا دعت المنظمة العالمية، المصابين بفيروس جدري القردة عدم مخالطة المرضي لحيواناتهم الأليفة أثناء فترة إصابتهم بالفيروس.

تلك الحالة والتي تم رصدها في العاصمة الفرنسية، باريس، وقالت عنها المسئولة التقنية عن جدري القرود في منظمة الصحة العالمية، روزاموند لويس، للصحفيين بمجلة لانسيت: “هذه هي الحالة الأولى التي يتم الإبلاغ عنها لانتقال العدوى من إنسان إلى حيوان، ونعتقد أنها أول حالة إصابة لكلاب”.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القردة في نحو 80 دولة حول العالم.

حيث أعلنت المنظمة العالمية، أن أعداد الإصابات بفيروس جدري القردة تجاوزت حاجز الـ 32 ألف إصابة، وفق ما ورد عن قناة العربية.

وسبق وأن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات جدري القردة، زادت بمعدل 77% عن يونيو الماضي.

من جانبها، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها بشأن زيادة أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القردة حول العالم.

حيث تم الإبلاغ عن ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالفيروس في عدد من دول العالم.

وعزمت منظمة الصحة العالمية إعلان فيروس جدري القردة، كحالة طارئة صحية عالمية.

ذلك الفيروس اللعين، والذي بات يشكل مصدر قلق للعديد من الجهات الصحية في كافة دول العالم، خوفًا من انتشاره وتحوله لجائحة، مثلما حدث مع فيروس كورونا. “كوفيد-19”.