تم دفنهما بالمملكة.. تفاصيل جديدة في قضية الشقيقتين السعوديتين «آمال» و«إسراء» #عاجل

ذكرت تقارير غربية تفاصيل جديدة حول وفاة شقيقتين سعوديتين في أستراليا غرب سيدني، بعد هجرتهما من المملكة في 2017، وسط غموض تام في ملابسات الوفاة.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، إن جثتا الشقيقتين السعوديتين اللتين عثر عليهما ميتتين في شقتهما بغرب سيدني في يونيو، أعيدتا إلى المملكة، في وقت ما من الأسبوع الماضي، وجرى دفنهما وفقا للتقاليد الإسلامية.

من جانب آخر، كشفت "ديلي ميل" أن التحقيق في وفاة إسراء عبد الله السهلي (24 عاما)، وآمال عبد الله السهلي (23 عاما) اتخذ منعطفا آخر، إذ طلب المسؤولون تقرير علم السموم الثاني، في محاولة لتحديد السبب الذي قد يكون وراء الوفاة المفاجئة للشقيقتين.

ونقلت "ديلي ميل" عن متحدثة باسم شرطة نيو ساوث ويلز قولها إنه تم إرسال عينة إلى منشأة متخصصة في علم السموم "لمزيد من التحليل والاختبار المتعمق"، إذ يعتقد أن تقرير علم السموم السابق غير حاسم.

ويأتي ذلك فيما تتواصل تحقيقات الشرطة حول وفاة الشقيقتين، بينما كرر الضباط دعواتهم للمواطنين والمطلعين على الملابسات للإدلاء بأي معلومات لديهم.

وتم العثور على جثتي إسراء وأمآل بشقتهما في شارع كانتربريفي بمدينة سيدني 7 يونيو، وسط غياب تام لأي علامات على اقتحام منزلهما، ولا إصابات في جسديهما، فيما كشفت التقارير أن الشقيقتين ماتتا قبل أكثر من شهر من وقت العثور على جثتيهما.