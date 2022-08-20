صور جريئة تجمع زوجة سفير عراقي مع #راغب_علامة .. والخارجية تتدخل #عاجل

ضجّة واسعة أثارتها صور السفير العراقي وزوجته في الأردن مع المغني اللبناني راغب علامة، التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور لسفير العراق في الأردن وزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة، وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي" للسفير وزوجته، مطالبين بإقالته.

وعلّقت وزارة الخارجية العراقية، السبت، على الصور، مشيرةً إلى أنها ستتخذ إجراءات سريعة.

قال المتحدث باسم الخارجيَة العراقية، أحمد الصحاف في بيان صحفي نشره حساب “تويتر” الرسمي الخاص بالخارجية: “نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية.”

وأضاف: “تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية”.