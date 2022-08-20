مأساة الطفلة السورية #جوى_استنبولي.. تفاصيل ضبط “القاتل المهووس”

أعلنت السلطات الأمنية السورية، اليوم، عن القبض على قاتل الطفلة جوى استنبولي.

وقال قائد شرطة حمص العميد أحمد الفرحان للتلفزيون السوري إنه: "نتيجة المتابعة والبحث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوى خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "القاتل من أبناء الحي ذاته، وهو معروف بتعنيف الزوجة والأطفال ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة، ودافع القتل لديه بالأساس غريزي"، مؤكدا على أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه، وسيجري تقديمه إلى القضاء".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد نشرت قبل أيام بيانا حول فقدان الطفلة، ليعثر على جثتها في مكب نفايات تل النصر في حمص، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها.

وقالت الداخلية إن سبب الوفاة ناتج عن النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وملامح الوجه مشوهة بالكامل، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.