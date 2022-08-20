محاولة اغتيال عمدة مدينة ماريوبول

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" أنه جرت محاولة اغتيال قنسطنطين إيفاشينكو، عمدة مدينة ماريوبول التي تقع في جمهورية دونيتسك الانفصالية بالقرب من مدخل حديقة الحيوانات بالمدينة.

وقال شاهد عيان من مكان الحادث إنه بعد ظهر اليوم في المنطقة التي يمر بها عمدة المدينة دوت أصوات إطلاق نار ولم يسقط ضحايا أو إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

وتعمل سيارة من مختبر المتفجرات التابع لوزارة داخلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مكان الحادث.

وبحسب مصدر مطلع، فقد تم تكثيف عمليات التفتيش عند مداخل مدينة ماريوبول. يقوم موظفو الأمن بفحص السيارات بشكل جيد.