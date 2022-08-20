وفاة #عبدالمقصود_خوجة.. رحيل هادئ لمؤسس منتدى الاثنينية

توفي الأديب ورجل الأعمال السعودي صاحب منتدى الاثنينية، عبدالمقصود خوجة، في أحد مستشفيات أمريكا.

ونعى خوجة ، عدد من الشخصيات وأثنوا عليه وعلى سيرته العطرة، داعين له بالرحمة والمغفرة.

عبد المقصود محمد سعيد خوجة (1936 - 2022) أديب ورجل أعمال سعودي، قاد العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية في السعودية أبرزها تأسيسه منتدى الاثنينية الثقافي الأدبي في مدينة جدة عام 1403هـ/1982م الذي يحضره الأدباء والمفكرين والصحفيين من داخل السعودية وخارجها.

وتم من خلاله تكريم 440 عالمًا ومفكرًا وأديبًا منذ تأسيسه، وشغل العديد من المناصب الحكومية قبل أن يتجه إلى الأعمال الحرة.

منحته رابطة الأدب الحديث بالقاهرة الزمالة الفخرية تقديراً لجهوده في رعاية الحركة الأدبية والفكرية في المملكة، وتم تكريم الاثنينية كمؤسسة ثقافية من قبل وزارة الإعلام في عام 2010م.

شغل عبد المقصود خوجة العديد من المناصب الحكومية السعودية، منها مندوب الديوان الملكي السعودي، إلى المفوضية السعودية ببيروت وبعدها بالمكتب الصحفي بالسفارة السعودية هناك، ومدير المكتب الخاص للمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر بجدة، قبل إنشاء وزارتي الثقافة والإعلام في السعودية، كما شغل منصب مدير الإدارة العامة للصحافة والإذاعة والنشر بجدة، وفي عام 1383هـ/1964م استقال من العمل الحكومي واتجه إلى الأعمال الحرة، وأسس عدة شركات في مجال أعمال البناء والمقاولات والصناعة منها مجموعة خوجة المختصة بتطوير المشاريع السكنية.