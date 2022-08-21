اصطدمت بحاجز إسمنتي.. تفاصيل جديدة بشأن انقلاب حافلة تُقل 24 سعودياً بمدينة ريزا التركية #عاجل  

تعرضت حافلة على متنها 23 سائحاً سعودياً، لحـادث سير أثناء سيرها في مدينة ريزا التركية، وجرى إسعاف المصابين وحالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

وكان من بين الركاب وفقاً لـ "الإخبارية"، 4 أطفال فيما جرى نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى، وتتابع سفارة المملكة في أنقرة الحالة الصحية للسياح المصابين.

ووقع الحادث بعد اصطدام الحافلة بالحاجز الإسمنتي في منطقة ريزي بتركيا؛ فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي، ولا يزالون يتلقون العلاج تحت متابعة مكثفة من السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول.

من جانبه، قال رئيس قرية أسمالي يرماك رمضان يانيك، حيث وقع الحادث: "حسب ما ورده من معلومات فإن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الأسمنتي على اليمين، وحدث لها انقلاب، وتم إخراج 23 شخصًا، وأُصيب أربعة منهم؛ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".