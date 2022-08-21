مقتل ابنة أحد المقربين من الرئيس الروسي “بوتين” إثر انفجار سيارة بموسكو

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، مقتل داريا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في انفجار سيارة في موسكو.

وقال دينيس بوشلين، إن “الإرهابيين الأوكرانيين متورطون في الحادث، والهدف كان والد الفتاة” -على حد قوله-.

وأضاف: “إرهابي أوكرانيا، حاولوا القضاء على ألكسندر دوجين، فجروا ابنته في السيارة، داريا، فتاة روسية حقيقية بكل صمودها وقوتها”.

يذكر أن روسيا، شهدت في الفترة الأخيرة، عدة حرائق في عدد من المناطق، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.