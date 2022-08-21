محلل طقس يتوقع موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس بالمملكة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودي، الدكتور عبدالله المسند، إن "حالة مدار 22 - المطرية الصيفية" مستمرة.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن اليوم متوقع -بإذن الله تعالى- تشكُّل سحب ممطرة على نواحٍ متفرقة من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والربع الخالي وجنوبي المدينة المنوّرة، وغربي منطقة الرياض.

وأضاف "المسند": يعتقد بعض المراقبين أن دخول نجم سهيل في 24 أغسطس يتزامن معه انخفاضٌ محسوسٌ في درجة الحرارة وتغيُّر في الأجواء".

وبيّن: "الصحيح أن الأوائل وصفوا الأجواء خلال النجمين الأول والثاني من موسم سهيل بـ #وعكات_سهيل، وهي أجواء حارة ترهق الناس عادة، وأحياناً ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الغربية والشرقية، حتى منتصف سبتمبر حيث تبدأ الأجواء بالتحسن المحسوس.. والله أعلم".