“الغذاء والدواء”: تكشف حقيقة إلغاء تسعير الأدوية

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع أسعار الأدوية محددة وتخضع للمراقبة، مشددة على عدم صحة ما يُشاع حول إلغاء التسعير.

وأوضحت الهيئة في ردها على تساؤل أحد المواطنين حول وجود أدوية غير مسعرة في بعض الصيدليات، مشيرة إلى أن الصيدليات مُلزمة بوضع ملصقٍ يوضح سعر المستحضر الصيدلاني على عبوة الدواء، ويمكن التأكّد من السعر الفعلي للمستحضر عبر تطبيق طمني.

وأضافت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه لن يتم إلغاء تسعير الأدوية، كما أن أسعارها ما زالت محددة وستستمر الهيئة في مراقبتها ومتابعتها، ولن يسمح للصيدليات برفع السعر المحدد.

وتابعت، الشركات ملتزمة بطباعة باركود ثنائي الأبعاد على العبوة الخارجية للدواء، ويمكن التعرف على السعر المحدد من خلال الباركود عبر تطبيق "طمني".

وأكدت أن الصيدليات مُلزمة باستمرار وضع ملصق السعر على العبوة الخارجية، بحيث يتوافق مع سعر الباركود ويمكن للصيدليات بيع الأدوية بأقل من السعر المحدد لكن لا يمكنها رفعه.

وقالت، يسهم التعديل الجديد على النظام في سرعة ومرونة التحديث على أسعار الأدوية إلكترونيًّا عبر الباركود، مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المنتجات الصيدلانية مع مرور الوقت، مما ينعكس على سرعة توفرها بدلاً من إعادة طبع السعر على عبوة جديدة في التنظيم السابق.