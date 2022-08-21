بالفيديو.. وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية

أكد وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، أنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول.

وقال في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، إن "حالة التأهب مستمرة ونتوقع مزيداً من الأمطار".

كما كشف عن تضرر 43 ألف منزل بشكل جزئي أو كلي بسبب السيول، مما قد يجبر السلطات على فتح جسر جوي حال تعذر فتح الطرق، إلى ذلك أضاف أن هناك احتياجات عاجلة للغذاء وإيواء متضرري السيول.