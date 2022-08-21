الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة عند 48 مئوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد ، أن الدمام سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم عند 48 مئوية.

كما بلغت درجة الحرارة في الأحساء وحفر الباطن 47 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض ، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة اليوم كالتالي: