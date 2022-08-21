“الحصيني”: اليوم أجواء حارة وأمطار متفاوتة على 7 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أجواء حارة اليوم الأحد على معظم مناطق المملكة.

وقال "الحصيني"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنَّه من المتوقع اليوم أجواء حارة إلى حارة جدًا على معظم مناطق المملكة والخليج.

كما توقع أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر غزيرة على جازان، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان، وجنوبي المدينة والشرقية وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض ، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.