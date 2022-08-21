الأخبار المحلية

شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في ” #الشؤون_الإسلامية ” #عاجل

متابعات _ الوئام
21 أغسطس 2022 · < 1 minute
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ، عن استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، لوظائف (مراقبين- الدعوة - حراس الأمن) للجنسين، بالإضافة إلى وظائف الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة، حيث يستمر التقديم حتى يوم السبت ٢٩/ ١ /١٤٤٤هـ.
رابط التقديم – (اضغط هنا).