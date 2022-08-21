شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في ” #الشؤون_الإسلامية ” #عاجل

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ، عن استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، لوظائف (مراقبين- الدعوة - حراس الأمن) للجنسين، بالإضافة إلى وظائف الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة، حيث يستمر التقديم حتى يوم السبت ٢٩/ ١ /١٤٤٤هـ.

رابط التقديم – (اضغط هنا).