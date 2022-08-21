العراق.. تعرض أحد المزارات بمدينة #كربلاء لانهيار أرضي

ذكرت قناة "العربية "أن الدفاع المدني العراقي نجح في انتشال 6 ناجين حتى الآن من تحت التراب المنهار في مزار كربلاء.

وحددت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، أسباب انهيار التربة في قطارة الإمام علي، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء، باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد".

وتابعت "قدمت فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى جهدا مساندا لفرق إنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".