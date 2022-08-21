إصابة رئيس الوزراء الياباني بفيروس #كورونا

أعلنت اليابان، الأحد، إصابة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بفيروس كورونا.

وبحسب شبكة تلفزيون فوجي فإن الفحوص أثبتت إصابة رئيس وزراء اليابان بكورونا.

بدورها، أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن "كيشيدا" يتعافى في مقر إقامته الرسمي.

وكان من المقرر أن يستأنف كيشيدا، الذي عادت لتوه من إجازة استمرت أسبوعا، العمل يوم الإثنين.

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، الأحد، 24780 حالة إصابة بفيروس كورونا، بانخفاض 497 حالة عن أمس السبت.

وعانت اليابان من ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا، مما أصاب الشركات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من أن الوفيات لا تزال منخفضة نسبيًا.