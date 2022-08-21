ضبط منشأة لتلاعبها بتواريخ صلاحية وبيانات منتجات تجميلية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزنة داخل منشأة في جدة، وذلك ضمن جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافها.

وأوضحت "الهيئة" أنها تلقت بلاغًا عن منشأة تقوم ببيع وتخزين منتجات تجميل ببيانات تعريفية مخالفة للمنتج، وتتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات.

وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة بمشاركة مفتشي وزارة التجارة لضبط وتحزيز العبوات المخالفة والعمل على تتبع مصادرها، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).