القبض على شخصين سرقا مصوغات ذهبية ونفذا عمليات احتيال مالي إلكتروني #عاجل

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسيتين السورية والأردنية، لسرقتهما مصوغات ذهبية من منزل، وتنفيذ عمليات احتيال مالي إلكتروني، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة من خلال مقيم من الجنسية السورية، جرى القبض عليه لتستره عليهما وتمكينهما من التصرف بحساباته البنكية، واسترداد المسروقات وضبط مبلغ (454,430) ريالًا و(6) سبائك ذهبية و(16) بطاقة صراف، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.